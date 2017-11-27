محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم بالمنطقة العسكرية السادسة الجوف - سبأ:

حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة الجوف حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم للوحدات المتخرجة بالمنطقة العسكرية السادسة ومحور سفيان.



وفي الحفل الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان .. ألقى رئيس المجلس السياسي الأعلى كلمة بارك فيها للوحدات المتخرجة هذا التخرج الذي يُعد رداً واضحاً وجلياً على قمة وزراء خارجية العرب .



وأضاف " إنه شيء يبعث على الفخر والإعتزاز أن نرى هذه الدفع وهؤلاء الرجال من الخريجين في المنطقة العسكرية السادسة في هذه المحافظة الباسلة الشامخة الصامدة محافظة الجوف التي كانت ولا تزال تمثل حصناً منيعاً للدفاع عن الوطن والجمهورية".



وتابع " هذا شيء عظيم ويبعث على الفخر والاعتزاز بتخرج هذه الدفع ".. معبرا عن الشكر والتقدير لكل من ساهم وأشرف على هذه الدورات التي ستغير الموازين في الميدان والمعركة.



وأردف قائلا " كما تعلمون أيها الرجال الأشاوس أن وطنكم و شعبكم، أبناء هذا الشعب يعيشون تحت وطأة الحصار والعدوان صابرين ومتحملين للآلام منتظرين الفرج والنصر على أيديكم، يعانون آلام الحصار الذي فرضه العدوان".



ومضى بالقول " ونحن نرى التكالب والتآمر العالمي، نلاحظ اجتماعات، يوم في القاهرة، ويوم في الرياض، ويوم في دبي، وأمراء النفط يشترون العالم بأموالهم، يصيحون ويئنون، ويدينون رداً بسيطاً قام به شعبنا وجيشنا ولجاننا باستهداف عواصم النفاق، فيقوم العالم ولا يقعد ومنددين وشاجبين متجاهلين أن هناك عشرات الآلاف من الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب".



وأكد أن الرد على تلك البيانات والإدانات الحمقاء سيأتي من الميدان على أيديكم وأيدي زملائكم في بقية المعسكرات وأيدي القوة الصاروخية والبحرية وغيرها من قوات الجيش .. وقال " يجب أن يكون ردا صاعقا بإذن الله تعالى ويجب أن نتحكم في مسار المعركة وأن نتحرك لنقاتلهم حيث نريد، وهذا هو الشيء الذي ينبغي ونأمله منكم ومن زملائكم ".



واعتبر تخرج هذه الدفع رافداً قوياً للجبهات في الأيام القادمة لتذيق أعداء الله البأس الشديد .. وأَضاف " نحن لم نأت لنرفع من معنوياتكم بل أتينا لنرفع من معنوياتنا جميعا بصمودكم وثباتكم وبأسكم الشديد وكل الشكر والتقدير لقيادة وزارة الدفاع وقيادة المنطقة العسكرية السادسة وقيادة محور الجوف".



وفي الحفل ألقى العقيد أنور عايض مهفل كلمة رحب فيها برئيس المجلس السياسي الأعلى والحاضرين .. مستعرضا الخبرات والمهارات القتالية والمعارف العلمية العسكرية التي اكتسبها الخريجين والمواكبة لمتطلبات ومقتضيات خوض معركة الدفاع عن سيادة ووحدة واستقلال اليمن ضد العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.



وأكد العزم والإصرار على مواجهة العدو وإستمرار التضحية والفداء انتصاراً للوطن والحق المشروع للشعب اليمني وخياراته الإستراتيجية.



وألقيت كلمة عن الخريجين عبرت عن الفخر والإعتزاز بحضور القيادة السياسية حفل تخرج هذه الدورات العسكرية المتأهلة والمتدربة.



وقالت " سنكون عند حسن ظنكم في مواجهة الطغاة والمعتدين، ونعاهد الله والقيادة السياسية والشهداء والجرحى والشعب اليمني الذي يعاني من ضربات العدوان الغاشم أننا سنكون رافداً قوياً للجبهات لمواجهة المعتدين الطغاة الذين سخروا أنفسهم لخدمة مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة وستجدوننا بقوة وشجاعة حاضرين لأي خيارات".



حضر حفل التخرج رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي وقائد محور سفيان قائد اللواء 29 العميد جميل يحيى زرعة.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ