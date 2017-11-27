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آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:11:05م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم بالمنطقة العسكرية السادسة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة الجوف حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم للوحدات المتخرجة بالمنطقة العسكرية السادسة ومحور سفيان.
الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة الغربية و يصادق على مسار سياحي يمر بالضفة الغربية والجولان
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 18 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.
وزير الطاقة: روسيا تتوقع بقاء إنتاج النفط مستقرا عند 550 مليون طن حتى 2035
اعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ان بلاده تعتزم الإبقاء على إنتاجها النفطي مستقرا بشكل عام عند حوالي 550 مليون طن سنويا أو ما يوازي 11 مليون برميل يوميا حتى عام 2035.
مانشستر سيتي يتغلب على هيديرسفيلد 2 /1 ويعزز صدارته للدوري الانجليزي
واصل مانشستر سيتي انتصاراته في بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والحادي عشر على التوالي، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه هيديرسفيلد تاون الليلة الماضية في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.
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فعاليتان بجامعة عمران ومديرية ريدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي
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فعاليتان بجامعة عمران ومديرية ريدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي
[27/نوفمبر/2017]
عمران - سبأ:
أقيم بجامعة عمران ومديرية ريدة اليوم فعاليتان بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وألقيت في الفعاليتين بحضور قيادات من السلطة المحلية والتربوية الأكاديمية كلمات أشارت إلى أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة واستلهام الدروس من سيرة النبي محمد صل الله عليه وسلم.

وأكدت ضرورة غرس القيم والمبادئ التي اسسها نبي الرحمة في نفوس الأجيال والاقتداء بنهجه القويم والعمل به كمنهاج حياة.

وتطرقت الى ما يتعرض له الشعب اليمني ارضأ وإنسانا من عدوان وحصار غاشم منذ ما يقارب ثلاثة أعوام من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية..مشيرة الي ضرورة التكاتف وتوحيد الكلمة ورص الصفوف لمواجهة العدوان بكل أشكاله وأدواته

سبأ
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