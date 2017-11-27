محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعاليتان بجامعة عمران ومديرية ريدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي عمران - سبأ:

أقيم بجامعة عمران ومديرية ريدة اليوم فعاليتان بمناسبة ذكرى المولد النبوي.



وألقيت في الفعاليتين بحضور قيادات من السلطة المحلية والتربوية الأكاديمية كلمات أشارت إلى أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة واستلهام الدروس من سيرة النبي محمد صل الله عليه وسلم.



وأكدت ضرورة غرس القيم والمبادئ التي اسسها نبي الرحمة في نفوس الأجيال والاقتداء بنهجه القويم والعمل به كمنهاج حياة.



وتطرقت الى ما يتعرض له الشعب اليمني ارضأ وإنسانا من عدوان وحصار غاشم منذ ما يقارب ثلاثة أعوام من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية..مشيرة الي ضرورة التكاتف وتوحيد الكلمة ورص الصفوف لمواجهة العدوان بكل أشكاله وأدواته

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ