محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسيات وفعاليات في عدة مديريات بمحافظة إب بمناسبة المولد النبوي الشريف إب - سبأ:

أقيمت في مديريات بعدان ، والعدين وجبلة ومذيخرة بمحافظة إب أمسيات وفعاليات ثقافية وإنشادية بمناسبة المولد النبوي الشريف .



إذ نظمت مديرية بعدان أمسية ثقافية بحضور وكيل المحافظة صادق حمزة ، ألقيت خلالها كلمات استعرضت قبسات من شخصية وأخلاق الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وحكمته وشجاعته ، مشيرة إلى أن الرسول الكريم علم أمته طريقها باتجاه العزة والكرامة .



وشددت الكلمات على ضرورة التفاعل والحشد للمشاركة في الفعالية الكبرى التي ستقام يوم الخميس في العاصمة صنعاء لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف .

وفي مديرية جبلة أقيمت أمسية دينية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف أكدت كلمات العلماء والخطباء والتربويين والوجاهات أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية المرتبطة برسول الأمة وقائدها الأول الذي جعله الله سببا لهدايتها واخراجها من الظلمات الى النور .

ودعت الكلمات إلى ضرورة استلهام الدروس والعبر من سيرة الرسول الأعظم في شتى مجالات الحياة. .

وشهدت مديرية العدين فعالية ثقافية وإنشادية ابتهاجا بذكرى ميلاد سيد الخلق محمد صلوات الله عليه وعلى آله .

وفي الفعالية التي تخللتها الفقرات الإنشادية وحضرها مدير عام المديرية عباس فايع القيت عدد من الكلمات تطرقت إلى أهمية هذه المناسبة في تعميق ارتباط الامة بقائدها ومصدر عزتها ووحدتها .

وأشارت إلى ضرورة تجسيد القيم والاخلاقيات ومبادئ الحرية والكرامة والعدالة التي جاء بها النبي في سلوكيات الأمة .

ولفتت إلى أن الشعب اليمني أحوج ما يكون فيه إلى العودة إلى الرسول الأعظم في صبره وصموده ومواجهته للأعداء .



ونظم القطاع النسائي في مديرية مذيخرة احتفائية متنوعة بالمناسبة تخللتها العديد من الفقرات الإنشادية والاسكتشات المسرحية والكلمات التي استعرضت الصفات والشمائل المحمدية.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ