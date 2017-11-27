ندوة حول مواقف القبائل اليمنية في نصرة الرسول ورسالته صنعاء - سبأ:

نظم مجلس التلاحم الشعبي القبلي وجامعة صنعاء اليوم بصنعاء ندوة علمية بعنوان "مواقف القبائل اليمنية في نصرة الرسول الأعظم ورسالته الإنسانية".



ناقشت الندوة ورقتي عمل استعرض في الأولى أستاذ التاريخ الاسلامي بجامعة صنعاء الدكتور نزار الحديثي دور أهل اليمن في نصرة الاسلام.



فيما تطرقت ورقة العمل الثانية التي قدمها استاذ التاريخ اليمني بجامعة صنعاء الدكتور محمد الكامل، إلى صحيفة المدينة وانسجامها مع القواعد العرفية القبلية.



وفي الندوة أشار رئيس مجلس التلاحم الشعبي القبلي الشيخ ضيف الله رسام إلى أهمية هذه الندوة التي تأتي ضمن فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.. لافتا إلى أن اليمنيين أول من استجابوا للدعوة الاسلامية وأول من ناصر الرسول صلى الله عليه واله وسلم .



وأكد أن صحيفة المدينة التي أخا بها الرسول بين المهاجرين والأنصار تعد الدستور الأول لدولة الاسلام كفلت الحقوق وحققت الأمن والسكينة وعززت مكارم القبائل وروابطها وتكافلها وحرمة الدين والمدن ونبذ الخائن والغادر وحددت الحقوق والواجبات والعقوبات.



وأشار رئيس مجلس التلاحم إلى أن من خالفوا بنود صحيفة المدينة من الأعراب واليهود يعودون في الوقت الراهن ليعبثوا في بلاد العرب والمسلمين ويشنون حروبا ودمارا ليحققوا اهدافهم في القضاء على الاسلام ومقدساته.



ولفت إلى أهمية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.. داعيا إلى المشاركة الواسعة في الفعالية الكبرى بهذه المناسبة الخميس القادم بالعاصمة صنعاء.



وأثريت الندوة التي حضرها عدد من مشائخ القبائل بالمداخلات والمناقشات.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ