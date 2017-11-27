محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع موسع بالحديدة للإعداد والتجهيز للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف الحديدة - سبأ:

ناقش اجتماع موسع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن احمد الهيج، الترتيبات والاستعدادات الجارية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.



وأكد الاجتماع الذي حضره عضو مجلس النواب محمد صالح علي ووكلاء المحافظة وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة، أهمية الحشد والإعداد الجيد بما يتناسب مع هذه المناسبة الدينية العظيمة وتوفير الامكانيات لتجهيز مكان الاحتفال الذي سيقام الخميس القادم.



كما أكد الاجتماع أهمية مضاعفة الجهود وإنجاز كافة الترتيبات لاستقبال الحشود المشاركة في الاحتفال.. مشيدا بتفاعل جميع القطاعات والجهات والمديريات والمكاتب التنفيذية لإنجاح هذه الفعالية.



وأشار المجتمعون إلى أهمية استلهام العبر والدروس من سيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين ..لافتين إلى أن المشاركة الواسعة في الاحتفال بالمولد النبوي رسالة لتحالف الشر والطغيان بصمود وقوة وعزة الشعب اليمني ووعيه بمؤامراته.



وأوضحوا أن الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني وصمة عار في جبين الإنسانية والدول المشاركة في هذا العدوان.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ