ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:11:05م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم بالمنطقة العسكرية السادسة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة الجوف حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم للوحدات المتخرجة بالمنطقة العسكرية السادسة ومحور سفيان.
الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة الغربية و يصادق على مسار سياحي يمر بالضفة الغربية والجولان
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 18 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.
وزير الطاقة: روسيا تتوقع بقاء إنتاج النفط مستقرا عند 550 مليون طن حتى 2035
اعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ان بلاده تعتزم الإبقاء على إنتاجها النفطي مستقرا بشكل عام عند حوالي 550 مليون طن سنويا أو ما يوازي 11 مليون برميل يوميا حتى عام 2035.
مانشستر سيتي يتغلب على هيديرسفيلد 2 /1 ويعزز صدارته للدوري الانجليزي
واصل مانشستر سيتي انتصاراته في بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والحادي عشر على التوالي، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه هيديرسفيلد تاون الليلة الماضية في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.
آخر الأخبار:
ورشة عمل خاصة بأضرار وخسائر العدوان في قطاع النقل في اليمن
قيادات وزارة الدفاع تدشن زيارات لجرحى الجيش والأمن واللجان الشعبية
مجلس القضاء يناقش مقترح إنشاء شعبة إدارية وعمالية باستئناف الأمانة
فعاليتان بجامعة عمران ومديرية ريدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الملتقى الطلابي بكلية المجتمع صنعاء ينظم حفل بذكرى المولد النبوي (مصحح)
[27/نوفمبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 نظم الملتقى الطلابي بكلية المجتمع صنعاء برعاية وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم احتفالا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي الحفل أشار نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي إلى ان الاحتفال بهذه المناسبة الجليلة دليل على مدى ارتباط الأمة وحبها وتوقيرها لسيد الخلق وأشرف المرسلين امام البشرية محمد بن عبدالله الرحمة المهداة والسراج المنير.

ولفت إلى ضرورة الاقتداء بهدي النبي الأعظم والتحلي بأخلاقه وسلوكياته واستذكار صفاته ومعاملاته والاستفادة منها في الحياة اليومية.

ولفت إلى أن أبناء اليمن يحملون في قلوبهم حبا كبيرا لرسول الله وهم أحفاد الأنصار الذي استقبلوه واوه ونصروه حتى اتمام رسالته، مشيرا الى ان هذا الحب يتجلى في الاحتفاء بذكرى مولده والاقتداء بهديه.

وأشار نائب وزير التعليم الفني إلى أن الإحتفال هذا العام يأتي في ظل استمرار العدوان والحصار الذي استهدف كل معاني الحياة ومنها المدارس والجامعات والمقابر وغيرها ، لافتا إلى أن العدوان الحاقد باستهدافه للمؤسسات التعليمية في اليمن هدف إلى تجهيل الشعب اليمني الذي اثبت قدرته على الصمود وانعكس ذلك على كل مظاهر الحياة ومنها استمرار العملية التعليمية.

من جانبه اعتبر عميد كلية المجتمع الدكتور نجيب الكميم هذه المناسبة فرصة ومحطة للتقييم الذاتي العام لما فيه وضع خير أمة أخرجت للناس في الوقت الراهن.. مشيرا إلى أن أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف هو أحياء لتجسيد السلوك في حياتنا من خلال الاقتداء بالنبي الكريم قولا وفعلا.

وأشار إلى تزامن المناسبة مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص الكلية التي تعرض عدد كبير من مرفقاتها للتدمير من قبل العدوان ، على مواصلة العملية التعليمية رغم انف العدوان الحاقد.

وتطرقت الكلمة الثقافية التي ألقاها ذو الفقار السادة إلى المعاني والدلالات العظيمة التي حملتها رسالة النبي الكريم منذ مولده وخلال حياته، والتي كان لها الأثر الكبير على تصحيح واقع الأمة البائس الذي كانت تعيشه قبل مجيء سيد الخلق.

وأشار إلى واقع الأمة الحالي وما تعانيه من ضعف وفرقة وخصومات وتناحر، مؤكدا أن ذلك كله سببه الابتعاد على نهج وهدي النبي الكريم وآل بيته الطاهرين.

تخلل الحفل نشيد بعنوان "ولد الهدى" من أداء فرقة صمود الشباب ، وقصيدة شعرية في مدح سيرة رسول الله بعنوان " هي من هي" للشاعر مراد هصيم..

سبأ
  المزيد من (محلي)
ورشة عمل خاصة بأضرار وخسائر العدوان في قطاع النقل في اليمن
قيادات وزارة الدفاع تدشن زيارات لجرحى الجيش والأمن واللجان الشعبية
مجلس القضاء يناقش مقترح إنشاء شعبة إدارية وعمالية باستئناف الأمانة
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم بالمنطقة العسكرية السادسة
فعاليتان بجامعة عمران ومديرية ريدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي
أمسيات وفعاليات في عدة مديريات بمحافظة إب بمناسبة المولد النبوي الشريف
ندوة حول مواقف القبائل اليمنية في نصرة الرسول ورسالته
اجتماع موسع بالحديدة للإعداد والتجهيز للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف
الخدمة المدنية تعلن الخميس المقبل إجازة بمناسبة ذكرى المولد النبوي
وزارة الخارجية تنعي السفير حسن العمري
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح بمأرب
[27/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[27/نوفمبر/2017]
إصابة طفلين بانفجار قنبلة وقصف يستهدف المواطنين بصعدة
[26/نوفمبر/2017]
غارتان لطيران العدوان على منطقة الهاملي بتعز
[26/نوفمبر/2017]
أربع غارات لطيران العدوان على حرض وميدي في حجة
[26/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by