رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشرطة يفوز على نجوم الأمانة ويحرز كأس الشهيد ماجد الكبسي صنعاء - سبأ:

أحرز فريق الشرطة للكرة الطائرة كأس الشهيد ماجد الكبسي لاعب الشرطة والمنتخب الوطني للشباب بفوزه على منافسه نجوم منتخب الأمانة بشوطين لشوط في المباراة التأبينية التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي الوحدة.



وتمكن الشرطة من حسم الشوط الأول لصالحه بواقع 25 / 22، قبل أن يعدل نجوم الأمانة النتيجة ويكسب الشوط الثاني بنتيجة 25 / 21، ليعود الشرطة إلى جو المباراة ويفوز في الشوط الفاصل بمحصلة 15 / 11، ليحرز الكأس.



وعقب المباراة التي أدارها الحكمان محمد علي منشلين وفهيم الغرباني ، كرم الوكيل المساعد لقطاع التنظيم بوزارة المالية وداعم المباراة التأبينية وليد فايع ومعه مدير مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة عبد الله عبيد ورئيس اتحاد الشرطة الرياضي العميد الركن حمود العصري، فريق الشرطة بالكأس والميداليات الذهبية ومنتخب نجوم الأمانة الحاصل على المركز الثاني.



إلى ذلك أشاد والد الشهيد يحيى الكبسي بجهود اتحاد الأمانة للعبة ونادي الشرطة في تنظيم هذة المباراة .. مثمناً مشاركة أصدقاء و ومحبي الشهيد الفاعلة في هذه المناسبة.



كما أشادت كلمة نادي الشرطة التي القاها عبد الله الأسطى بمناقب الشهيد الكبسي الذي استشهد في جبهات العزة والشرف دفاعاً عن حياض الوطن.



واستعرضت الإنجازات التي حققها الشهيد سواء على مستوى ناديه والمنتخب الوطني للشباب الذي حقق المركز الرابع في البطولة العربية التي استضافتها تونس عام 2013م.



حضر المباراة رئيس اتحاد اللعبة بالأمانة مجاهد الآنسي والأمين العام غمدان عبد الكريم والمشرف الفني للعبة بنادي الشرطة عبد الوهاب منشلين وعدد من الشخصيات الرياضية ومحبي الشهيد.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ