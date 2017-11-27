محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الخارجية تنعي السفير حسن العمري صنعاء - سبأ:

نعت وزارة الخارجية وكافة منتسبيها السفير حسن بن حسن العمري الذي وافته المنية اليوم بعد عمر حافل بالعطاء.



وأشار بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) إلى أن السفير العمري من الرعيل الأول الذي عمل في وزارة الخارجية منذ تأسيسها بمدينة تعز وقضى معظم حياته في خدمة الوطن في الكادر الدبلوماسي وعمل في بعثات اليمن في عدد من الدول وشارك في العديد من المؤتمرات والفعاليات في إطار عمله.



وعبر البيان عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ