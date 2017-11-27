محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بذمار تحتفي بذكرى المولد النبوي ذمار - سبأ:

نظمت السلطة المحلية ومكتب الثقافة بمحافظة ذمار اليوم حفلا خطابيا وإنشاديا احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وفي الحفل الذي حضره وكلاء المحافظة محمد محمد عبدالرزاق ومحمود الجبين ومستشارا المحافظ سميرة القانون وفضل الاشول ، ومدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء وقيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والاعيان، أشار المحافظ حمود محمد عباد الى ان احياء ذكرى المولد النبوي اكتسبت أهميتها من كونها مناسبة للتوقف أمام الأخلاق العظيمة والقيم التي أرساها الرسول عليه الصلاة والسلام كونه رمزا للهوية الاسلامية والإنسانية جمعا.



ولفت إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة يأتي هذا العام في ظل ما يشهده اليمن من عدوان غاشم وحصار جائر من قبل أعداء الاسلام وأعداء اليمن، والذين لم يراعوا حرمة الدين ولا الجوار وارتكبوا أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني ومقدراته ومكتسباته الوطنية.



وبين المحافظ عباد ان محافظة ذمار تحتفي بهذه الذكرى العظيمة في شتى المجالات من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المتعددة .. مؤكدا ضرورة الاقتداء بنهج الحبيب المصطفى القويم في كافة العمل المؤسسي والخدمي وتطبيقه على الواقع قولا وعملا.



فيما تطرق مفتي عام المحافظة القاضي محمد العزي الأكوع الى صفات النبي محمد صل الله عليه وسلم وما تحلى به من مكارم الاخلاق والشجاعة والبذل والعطاء في سبيل اعلاء كلمة الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور .. لافتا الى ما يتعرض له الوطن من عدوان ظالم يتناقض مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف ونهج المصطفى عليه السلام.



وحث القاضي الاكوع الجميع على تعزيز وحدة الصف في مواجهة العدوان، ومحاربة كافة مظاهر الفساد والمفسدين ورعاية الجرحى من ابطال الجيش واللجان الشعبية وأسر الشهداء الذين قدموا ارواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن وإحياء مبدأ التراحم والتعاون والرفق بالضعفاء وتلمس احتياجاتهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.



وفي كلمة مكتب الثقافة اعتبر مدير مكتبة البردوني العامة عبده الحودي، ان الاحتفال بهذه الذكرى مناسبة للتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام واستلهام العبر من سيرته الطاهرة.. مشيرا الى ان ما يتعرض له اليمنيين اليوم من جرائم قتل وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وتخريب للاقتصاد الوطني تستوجب توحيد الصفوف ونبذ كل اسباب الفرقة والاختلاف والتكاتف لمواجهة هذا العدوان الظالم.



تخلل الحفل قصائد شعرية القاها الشعراء علي صالح القعشمي وعلى القعمي



بالإضافة الى فقرات انشادية لأعضاء جمعية المنشدين بذمار وعرض مسرحي لأعضاء فرقة ابداع المسرح جميعها عبرت عن المناسبة.



وكان محافظ ذمار حمود عباد حضر فعالية احتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف في مدرسة الثلايا، نظمها مكتب التربية والتعليم بمدينة ذمار في اطار الفعاليات التي ينظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة احتفاء بالمناسبة.



بعد ذلك افتتح المحافظ عباد ومعه مدير مكتب التربية والتعليم احمد الوشلي ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد الهادي ومدير مكتب التربية بمدينة ذمار عبدالكريم الحبسي، مشاريع ترميم وإعادة تأهيل مدارس عقبة والثلايا للبنين ومدرسة حفصة للبنات.



وشملت التحسينات اعمال تبييض للمباني وتنظيم الساحات وتجهيز منصة عرض مسرحي وإضافة براميل مخلفات، وكذا اعادة تأهيل دورات المياه وادخلا منظومة طاقة شمسية وتوصيل مناهل لمياه الشرب بعيدا عن دورات المياه التي قد تتسبب بنقل الاوبئة والأمراض .



وأوضح رئيس شعبة المشاريع بمكتب التربية والتعليم محمد هاجر، ان المشاريع التي افتتحت اليوم في المدارس الثلاث تأتي ضمن مشروع ترميم 24 مدرسة بكلفة مليون و60 ألف دولار بتمويل من اليونيسيف.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ