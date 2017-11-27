محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي بذمار ذمار - سبأ:

تتواصل بمحافظة ذمار فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



حيث نظم مكتب التربية والتعليم في مديرية الحداء اليوم حفلا القيت خلاله عدد من الكلمات والقصائد الشعرية المعبرة عن المناسبة، كما نظم الطلاب عروضا فنية وكشفية.



وفي الحفل اشار مدير مكتب التربية بالمديرية سنان البخيتي، الى اهمية احياء هذه المناسبة واستلهام الدروس من سيرة النبي محمد صل الله عليه وسلم.. موكدا على ضرورة غرس القيم والمبادئ التي اسسها نبي الرحمة في نفوس الأجيال والاقتداء بنهجه القويم والعمل به كمنهاج حياة.



حضر الحفل امين عام المجلس المحلي بالمديرية احمد الاشبط ونائب مدير مكتب التربية والتعليم في المحافظة سعيد الغابري وعدد من مدراء الادارة ورؤساء الاقسام والشخصيات الاجتماعية في المديرية.



وفي ذات السياق نظمت في الجامع الكبير بمدينة ذمار ندوة ثقافية توعوية وامسية انشادية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.



وألقيت خلال الندوة عدد من الكلمات، أشارت الى المكانة العظيمة للنبي الأكرم في نفوس المسلمين عامة واليمنيين خاصة، مؤكدة أهمية هذه المناسبة في تعزيز وحدة الأمة ، وضرورة الاقتداﺀ بنهجه القويم والالتزام بتطبيقه قولا وعملا في جميع امور الحياة.



كما شهدت باحة الجامع الكبير امسية انشادية نظمتها جمعية المنشدين بذمار تخللها فقرات فنية وتواشيح دينية وقصائد شعرية تناولت جميعها هذه الذكرى الجليلة من زوايا الفن وتفعيلات الشعر.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ