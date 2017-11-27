رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الفيفا يتعهد بإجراءات صارمة في مواجهة المنشطات والعنصرية برلين ـ سبأ:

تعهد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بمكافحة المنشطات وكذلك العنصرية خلال كأس العالم 2018 بروسيا ، مؤكدًا أنه سيتسنى لحكم أي مباراة أن يوقف اللعب في حالة وقوع أي إساءة عنصرية.



وقال إنفانتينو في رسالة وجهها عبر مقطع فيديو نشر اليوم "ننتظر لعبا نظيفا على أرض الملعب ، وعندما نتحدث عن اللعب النظيف علينا أن نتحدث أيضا عن مكافحة التمييز ومكافحة المنشطات."



وأوضح إنفانتينو أن كل لاعب في جميع المنتخبات ال32 المشاركة بنهائيات كأس العالم ، سيخضع لاختبار المنشطات سواء خلال المنافسات أم خارجها ، "ونحن واثقون أن الجميع يدركون حقيقة الأمور جيدا."

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ