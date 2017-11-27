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آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:11:05م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم بالمنطقة العسكرية السادسة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة الجوف حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم للوحدات المتخرجة بالمنطقة العسكرية السادسة ومحور سفيان.
الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة الغربية و يصادق على مسار سياحي يمر بالضفة الغربية والجولان
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 18 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.
وزير الطاقة: روسيا تتوقع بقاء إنتاج النفط مستقرا عند 550 مليون طن حتى 2035
اعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ان بلاده تعتزم الإبقاء على إنتاجها النفطي مستقرا بشكل عام عند حوالي 550 مليون طن سنويا أو ما يوازي 11 مليون برميل يوميا حتى عام 2035.
مانشستر سيتي يتغلب على هيديرسفيلد 2 /1 ويعزز صدارته للدوري الانجليزي
واصل مانشستر سيتي انتصاراته في بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والحادي عشر على التوالي، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه هيديرسفيلد تاون الليلة الماضية في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.
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  رياضة
رئيس الفيفا يتعهد بإجراءات صارمة في مواجهة المنشطات والعنصرية
[27/نوفمبر/2017]
برلين ـ سبأ:
تعهد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بمكافحة المنشطات وكذلك العنصرية خلال كأس العالم 2018 بروسيا ، مؤكدًا أنه سيتسنى لحكم أي مباراة أن يوقف اللعب في حالة وقوع أي إساءة عنصرية.

وقال إنفانتينو في رسالة وجهها عبر مقطع فيديو نشر اليوم "ننتظر لعبا نظيفا على أرض الملعب ، وعندما نتحدث عن اللعب النظيف علينا أن نتحدث أيضا عن مكافحة التمييز ومكافحة المنشطات."

وأوضح إنفانتينو أن كل لاعب في جميع المنتخبات ال32 المشاركة بنهائيات كأس العالم ، سيخضع لاختبار المنشطات سواء خلال المنافسات أم خارجها ، "ونحن واثقون أن الجميع يدركون حقيقة الأمور جيدا."

سبأ
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