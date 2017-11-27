محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بالجوف تنظم فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الجوف - سبأ:

نظمت السلطة المحلية بمحافظة الجوف اليوم فعالية بمديرية الحميدات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وفي الفعالية التي حضرها مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات أكد محافظ الجوف سام علي الملاحي أهمية إحياء المناسبة وارتباط اليمنيين بالرسول الأعظم ..لافتا إلى أن رسالة المصطفى وتعاليمه ونهجه مثلت ثورة ضد العبودية والجهل والتخلف لتنتقل الأمة إلى عصر التحرر والإنعتاق.



وأشار المحافظ الملاحي الى أهمية غرس قيم الدين الإسلامي السمحاء في نفوس النشء والشباب وتبصيرهم بمحاولات الأعداء للنيل من نقاء وتسامح الإسلام والسيرة العطرة لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ..منوها بجهود كل من أسهم في إحياء هذه الذكرى بجميع المديريات ومنها مديرية الحميدات .



ودعاء الملاحي أبناء المحافظة للحشد والمشاركة في الفعالية المركزية الكبرى والتي ستقام بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.



كما القيت في الفعالية عددا من الكلمات أشارت في مجملها إلى أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية لما تمثله من دعوة إلى التآخي والتراحم وتجسيد المثل والقيم التي نهجها نبي الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإستلهام الدروس والعبر من سيرته الخالدة.



وتطرقت الى ما يتعرض له الشعب اليمني ارضأ وإنسانا من عدوان وحصار غاشم منذ ما يقارب ثلاثة أعوام من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية..مشيرة الي ضرورة التكاتف وتوحيد الكلمة ورص الصفوف لمواجهة العدوان بكل أشكاله وأدواته.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ