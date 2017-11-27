محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيلا محافظة صنعاء يتفقدان عدد من جرحى الجيش واللجان الشعبية صنعاء - سبأ:

تفقد وكيلا محافظة صنعاء عبدالقادر الشاوش و احمد الصماط اليوم احوال الجرحى من الجيش واللجان الشعبية في عدد من المرافق الصحية.



وفي الزيارة التي تم خلالها تقديم فيها هدايا عينية ومبالغ رمزية مقدمة من مؤسسة الإكرام التنموية الخيرية،أكد وكيلا المحافظة أن الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي وكواجب وطني تجاه من قدموا ارواحهم ودمائهم رخيصة دفاعا عن الوطن.



فيما اشار رئيس مؤسسة الإكرام التنموية الخيرية عبدالباسط الهادي والمدير التنفيذي للمؤسسة عدنان قفله الى أهمية زيارة الجرحى وتقديم الرعاية وتخفيف معاناتهم تقديرا لما قدومه من تضحيات دفاعا عن الوطن .



وأشارا إلى أن الزيارة شملت 65 جريحا من مختلف مديريات المحافظه ،لافتا إلى أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه للجرحى الذين ضحوا في سبيل الدفاع عن الوطن.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ