محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح مشروع مياه بمديرية بني صريم محافظة عمران عمران - سبأ:

افتتح وكيل محافظة عمران أمين فراص ورئيس الهيئة العامة لمياه الريف ناصر الحيدري اليوم مشروع مياه السواد منطقة خيار مديرية بنى صريم.



وفي الافتتاح الوكيل فراص ورئيس الهيئة الحيدري أشار الى اهمية المشروع الذي بلغت تكلفته 200 ألف دولار في خدمة المجتمع والذي سيستفيد منه الفين و 850 نسمة في 15 قرية.



وأكدا أهمية الحفاظ على المشروع وشبكات توزيع المياه ووحدات ضخ وخزانات ومباني التشغيل وغيرها من محتويات تهدف الى تحسين الوضع المعيشي الحياتي للمناطق والقرى المستفيدة.



ولفتا إلى أنه سيتم تنفيذ مشاريع مماثلة خاصة بمياه الشرب والاستخدام الآدمي من اجل رفع تغطية نسبة الاحتياج بالمياه الصالحة للإنسان من خلال ما ستتبناه المحافظة والهيئة من خطط وبرامج في هذا الجانب.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ