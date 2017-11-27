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آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:37:28م
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واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله الإعتيادية للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
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اعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ان بلاده تعتزم الإبقاء على إنتاجها النفطي مستقرا بشكل عام عند حوالي 550 مليون طن سنويا أو ما يوازي 11 مليون برميل يوميا حتى عام 2035.
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افتتاح مشروع مياه بمديرية بني صريم محافظة عمران
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افتتاح مشروع مياه بمديرية بني صريم محافظة عمران
[27/نوفمبر/2017]
عمران - سبأ:
افتتح وكيل محافظة عمران أمين فراص ورئيس الهيئة العامة لمياه الريف ناصر الحيدري اليوم مشروع مياه السواد منطقة خيار مديرية بنى صريم.

وفي الافتتاح الوكيل فراص ورئيس الهيئة الحيدري أشار الى اهمية المشروع الذي بلغت تكلفته 200 ألف دولار في خدمة المجتمع والذي سيستفيد منه الفين و 850 نسمة في 15 قرية.

وأكدا أهمية الحفاظ على المشروع وشبكات توزيع المياه ووحدات ضخ وخزانات ومباني التشغيل وغيرها من محتويات تهدف الى تحسين الوضع المعيشي الحياتي للمناطق والقرى المستفيدة.

ولفتا إلى أنه سيتم تنفيذ مشاريع مماثلة خاصة بمياه الشرب والاستخدام الآدمي من اجل رفع تغطية نسبة الاحتياج بالمياه الصالحة للإنسان من خلال ما ستتبناه المحافظة والهيئة من خطط وبرامج في هذا الجانب.

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