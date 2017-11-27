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آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:37:28م
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  محلي
فعالية خطابية بمديرية الجبين محافظة ريمة بمناسبة المولد النبوي
[27/نوفمبر/2017]
ريمة - سبأ:
 نظمت السلطة المحلية بالتعاون مع ادارة التربية بمديرية الجبين محافظة ريمة فعالية خطابية وعرض كشفي لطلاب مدارس المديرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وفي الفعالية التي حضرها محافظ ريمة حسن عبدالله العمري ووكيل المحافظة محمد الوسد ورئيس التلاحم القبلي بالمحافظة صلاح الضبيبي القيت عدد من الكلمات أشارت إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها افضل الصلاة وأزكى التسليم والتي تأتي في ظروف صعبة تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأكدت الكلمات ضرورة استلهام الدروس والعبر من سيرة الرسول الكريم والاقتداء بأخلاقه والتمسك بنهجه.

تخلل الفعالية أناشيد وفقرات وقصائد تطرقت إلى العديد من المحطات بحياة خاتم الأنبياء وكذا ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار.

حضر الفعالية قيادات السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة والقيادات المجتمعية .

سبأ
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