ندوة فكرية بعنوان " من لا يجله لن يتأسى به" بمناسبة المولد النبوي صنعاء - سبأ:

عقدت بصنعاء اليوم ندوة فكرية ثقافية بعنوان " من لا يجله لن يتأسى به"، نظمها المكتب السياسي لأنصار الله وتكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان بمناسبة المولد النبوي الشريف.



وقدمت خلال الندوة ورقتا عمل تناولت الورقة الأولى التي قدمتها عضو المكتب السياسي لأنصار الله هناء العلوي، المهام والأهداف التي بعث من أجلها الرُسل صلوات الله عليهم والأسباب التي أدت إلى تفرق الأمة وتمزقها.



وأشارت إلى الجوانب المتعلقة بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام وأهمية إحياء ذكرى المولد النبوي عليه الصلاة والسلام للإقتداء بسنته وسيرته العطرة ومنهجه قولا وعملا .



وتطرقت العلوي إلى الأوضاع التي تمر بها الأمة جراء تسلط الأعداء عليها وذلك نتيجة إبتعادها عن منهج الإسلام وسنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام .



فيما استعرض محمد أمين عز الدين من حزب السلم والتنمية في ورقة العمل الثانية وقفات ورسائل في ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم .. مشيرا إلى أن إحياء مولده يذكر الجميع بالعودة الصادقة إلى كتاب الله وسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم .



ولفت إلى ضرورة إضطلاع المنابر الدينية والأقلام الإعلامية بدورها في التوعية بإحياء ذكرى مولده المصطفى الذي أخرج العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام.



وفي الندوة التي حضرها رئيس تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري وعدد من رؤساء وأمناء عموم الأحزاب المناهضة وأحزاب التحالف الوطني .. أشار عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد إلى رمزية الإحتفال بالمولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم.



ولفت إلى أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية للتأكيد على حب اليمنيين للمصطفى عليه الصلاة والسلام.





سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ