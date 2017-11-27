محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية لقطاع المناهج تدين تدنيس الحرم النبوي من احد الصهاينة صنعاء ـ سبأ:

أدانت وقفة احتجاجية نظمها قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية والتعليم اليوم بصنعاء تدنيس احد الصهاينة الحرم النبوي الشريف .



واستنكر البيان الصادر عن الوقفة تحت عنوان " اشداء على الكفار رحماء بينهم " الذي تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بأشد العبارات تواطئ السعودية وعلمائها تجاه هذا الجرم رافضين ما يقوم به النظام السعودي والإماراتي من تطبيع للعلاقات مع الكيان الصهيوني .



وأكد البيان الاستمرار في التصدي للعدوان الغاشم الذي تقوده اسرائيل وأمريكا والحق في مقاومة الكيان الصهيوني الغاصب كواجب شرعي.



وأشاد البيان بالقوة الصاروخية التي استطاعت تطوير قدراتها الهجومية.. داعيا الجميع الى المزيد من التكافل وتوحيد الصف والاحتشاد الخميس المقبل بميدان السبعين لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصلوات وازكى التسليم .

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ