محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل تكريمي للأديب والإعلامي عباس الديلمي صنعاء - سبأ:

نظمت مؤسسة عرش بلقيس للتنمية وبيت التراث الصنعاني برعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع مؤسسة السجين الوطنية والائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني، اليوم بصنعاء، حفلا تكريميا للشاعر والإعلامي عباس الديلمي تقديرا لتجربته الإبداعية والإعلامية الزاخرة.



وأشاد وزير الثقافة عبد الله احمد الكبسي بالإنجازات الابداعية للشاعر والاعلامي عباس الديلمي ودوره الوطني الريادي في رفع مستوى الوعي الثقافي الاجتماعي بالهوية الوطنية عبر العديد من الأناشيد والأغاني الراسخة في الذاكرة الوطنية.



وأشار إلى حجم الدلالات التي حملها حفل تكريمه سواء بتزامنه مع مناسبة المولد النبوي الشريف للرسول الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه، أو من خلال اقامته في صالة المتحف الحربي بالعاصمة صنعاء، حيث تتواجد العديد من المجسمات والصور لرموز الحركة التاريخية والوطنية، وتتوزع الكثير من الشواهد التاريخية التي تدلل على عظمة التاريخ اليمني وما تركه من أثر بالغ على المستوى التاريخي والمعرفي لحضارات العالم القديم والمعاصر.



من جهته ثمن وكيل وزارة السياحة مطهر تقي دور مؤسسة عرش بلقيس ومؤسسة السجين الوطنية في تكريم الاديب والاعلامي عباس الديلمي باعتباره شاعراً فذاً واعلاميا مخضرما تجاوز بإبداعاته الأشكال الشعرية ليكتب في جميع الاشكال، الحميني والشعبي والفصيح، وقدم العديد من الأعمال الاعلامية المتميزة والتي أثرت في الكثير من الاجيال الاعلامية اليمنية.



فيما أعرب المحتفى به عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم وما يحمله من خصوصية في نفسه، كونه جاء من صنعاء عاصمة الفن والتاريخ والثقافة والابداع ومؤسساتها الابداعية والثقافية، والتي كان لها حضورها في شعره الفصيح والحميني وفي الأناشيد الوطنية.



من جانبها اكدت رئيس مؤسسة عرش بلقيس دعاء الواسعي أهمية تضافر الجهود للحفاظ على المنشأت التاريخية والأثارية في مدينة صنعاء التي تواجه العديد من المخاطر وأبرزها العدوان السعودي الامريكي الذي يستهدف كل ما يمت للتراث والثقافة والآثار والتاريخ بصلة.



فيما أشار مدير عام مؤسسة السجين الوطنية فضل عبيد إلى المشاريع التي مولتها مؤسسة السجين وأبرزها مشروع مبادرة ترميم بيت التراث الصنعاني الذي بلغت تكلفته ٣ مليون ونصف ريال... كونه من المشاريع الوطنية التي تسعى المؤسسة لتمويلها باتجاه الحفاظ على الموروث والهوية ... لافتا إلى أن المؤسسة برئاسة يحي الحباري تؤكد دعمها لهذه المشاريع التي تحافظ على الآثار والمتاحف التي لم تسلم من استهداف العدوان السعودي الامريكي.



من ناحيتها نوهت رئيس مؤسسة همسة حياة للثقافة والتنمية حياة الشامي بأهمية احتفالية التكريم تقديرا وعرفانا بما قدمه المحتفى به.



تخلل الفعالية التي حضرها رئيس المركز الوطني للوثائق القاضي على ابو الرجال والمؤرخ الدكتور حسين العمري وجمهور من رواد الحركة الأدبية والفكرية...تقرير متلفز تناول السيرة الإبداعية والإعلامية للمحتفى به.



انتهت الفعالية بوقفه احتجاجية للمشاركين تنديداً بالجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الامريكي في حق ابناء شعبنا اليمني وتراثه الحضاري والإنساني، دعا خلالها المشاركون المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لتحمل المسؤولية والمسارعة لوقف العدوان السعودي الامريكي على اليمن وفك الحصار الجائر على الشعب اليمني.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ