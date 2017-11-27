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آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:37:28م
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محافظة صنعاء تسير قافلة ملابس شتوية للجيش واللجان الشعبية
[27/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 سيًرت محافظة صنعاء اليوم قافلة ملابس شتوية دعماً للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الصمود.

وأثناء تسيير القافلة الممولة من صندوق النظافة والتحسين أشار وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم ورئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بمحلي صنعاء علي السهيلي إلى أن القافلة أقل ما يمكن تقديمه للجيش واللجان الشعبية في الصفوف الأمامية ضد العدوان السعودي الغاشم

وأكدا حرص قيادة المحافظة على تقديم هذه القافلة .. داعيين الشخصيات الاجتماعية ورجال المال والمشائخ والأعيان إلى رفد الجبهات بقوافل الدعم.

فيما بين مديرا مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار وصندوق النظافة والتحسين هاشم الشامي أن القافلة تحتوي على ملابس شتوية للمرابطين في الجبهات .

وأشادا بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من إنتصارات في مختلف الجبهات.

حضر تسيير القافلة وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية وعدد من الشخصيات الإجتماعية.

سبأ
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