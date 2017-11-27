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وزارة التعليم الفني تحتفل بذكرى المولد النبوي
[27/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 نظمت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والملتقى الطلابي بكلية المجتمع صنعاء اليوم احتفالا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي الحفل أشار نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي إلى ان الاحتفال بهذه المناسبة الجليلة دليل على مدى ارتباط الامة وحبها وتوقيرها لسيد الخلق وأشرف المرسلين امام البشرية محمد بن عبدالله الرحمة المهداة والسراج المنير.

ولفت إلى ضرورة الاقتداء بهدي النبي الاعظم والتحلي بأخلاقه وسلوكياته واستذكار صفاته ومعاملاته والاستفادة منها في الحياة اليومية.

ولفت الى ان أبناء اليمن يحملون في قلوبهم حبا كبيرا لرسول الله وهم احفاد الانصار الذي استقبلوه واوه ونصروه حتى اتمام رسالته، مشيرا الى ان هذا الحب يتجلى في الاحتفاء بذكرى مولده والاقتداء بهديه.

وأشار نائب وزير التعليم الفني الى أن الإحتفال هذا العام يأتي في ظل استمرار العدوان والحصار الذي استهدف كل معاني الحياة ومنها المدارس والجامعات والمقابر وغيرها ، لافتا إلى أن العدوان الحاقد باستهدافه للمؤسسات التعليمية في اليمن هدف إلى تجهيل الشعب اليمني الذي اثبت قدرته على الصمود وانعكس ذلك على كل مظاهر الحياة ومنها استمرار العملية التعليمية.

من جانبه اعتبر عميد كلية المجتمع الدكتور نجيب الكميم هذه المناسبة فرصة ومحطة للتقييم الذاتي العام لما فيه وضع خير أمة اخرجت للناس في الوقت الراهن،مشيرا إلى أن احياء ذكرى المولد النبوي الشريف هو احياء لتجسيد السلوك في حياتنا من خلال الاقتداء بالنبي الكريم قولا وفعلا.

وأشار الى تزامن المناسبة مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص الكلية التي تعرض عدد كبير من مرفقاتها للتدمير من قبل العدوان ، على مواصلة العملية التعليمية رغم انف العدوان الحاقد.

وتطرقت الكلمة الثقافية التي القاها ذو الفقار السادة الى المعاني والدلالات العظيمة التي حملتها رسالة النبي الكريم منذ مولده وخلال حياته، والتي كان لها الاثر الكبير على تصحيح واقع الامة البائس الذي كانت تعيشه قبل مجيء سيد الخلق.

وأشار الى واقع الامة الحالي وما تعانيه من ضعف وفرقة وخصومات وتناحر، مؤكدا ان ذلك كله سببه الابتعاد على نهج وهدي النبي الكريم وآل بيته الطاهرين.

تخلل الحفل نشيد بعنوان "ولد الهدى" من أداء فرقة صمود الشباب ، وقصيدة شعرية في مدح سيرة رسول الله بعنوان " هي من هي" للشاعر مراد هصيم.

سبأ
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