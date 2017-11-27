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آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:37:28م
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  عربي ودولي
إسبانيا: اعتقال مواطنين اثنين بتهمة "تمجيد الإرهاب" في برشلونة
[27/نوفمبر/2017]
مدريد – سبأ:
 أعلنت إسبانيا اليوم الاثنين أن السلطات الأمنية اعتقلت شخصين بتهمة "تمجيد الإرهاب" في مدينة (برشلونة) شمال شرقي البلاد.

ونقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن مصادر في وزارة الداخلية الاسبانية القول ان الشرطة الإقليمية في إقليم (كتالونيا) اعتقلت شخصين في إطار عملية ضد الإرهاب وفتشت منزليهما دون ذكر مزيد من التفاصيل حول هويتهما.

وأضافت المصادر ان عملية الاعتقال تأتي تتويجا لعدة أشهر من الرصد والمراقبة بعد اكتشاف عدة حسابات على الانترنت تمجد "الإرهاب" ومرتكبي الاعمال "الإرهابية" وتحرض على عمليات "إرهابية" جديدة.

وبذلك يرتفع عدد المعتقلين بتهمة الصلات مع المنظمات "الإرهابية" أو الانتماء إليها إلى 211 شخصا في إسبانيا والدول المجاورة منذ 26 يونيو 2015 وإلى 256 شخصا منذ بداية عام 2015.

سبأ
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