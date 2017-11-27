محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية إعادة تطبيق نظام البطاقة السلعية لموظفي قطاع التعليم صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين عبد الله مقبولي، آلية إعادة تطبيق نظام البطاقة السلعية لموظفي قطاع التعليم.



واستعرض الإجتماع بحضور القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي والوكيل المساعد بوزارة التربية فؤاد الشامي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب طارق زيد مطهر ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ومدير مكتب التربية بالأمانة محمد عبدالله الفضلي، الإجراءات الكفيلة بإعادة تطبيق نظام البطاقة السلعية لموظفي قطاع التعليم .



وفي الإجتماع أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية أهمية التطبيق الأمثل لنظام البطاقة السلعية لموظفي قطاع التعليم بما يسهم في تخفيف معاناة المعلمين وموظفي هذا القطاع.



وأشار إلى أهمية استمرار العملية التعليمية وتوفير الإمكانات المتاحة في هذا الجانب .. مشيدا بدور المعلمين والعاملين في القطاع التربوي الذين يؤدون واجبهم في هذا الظرف الصعب .



وقال " لقد ضرب المعلمون أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن وخاصة في ظل العدوان والحصار ".. مثمنا تعاون القطاع الخاص في توفير هذه الخدمة للموظفين والمعلمين .. مؤكدا استعداد الحكومة تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.



فيما أبدى رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة الإستعداد للتعاون وتسهيل إجراءات تنفيذ البطاقة السلعية وتقديم الخدمات المختلفة لموظفي قطاع التعليم من أجل إستمرار العملية التعليمية .



وتم التأكيد خلال الإجتماع على البيع بنفس أسعار السوق دون أي زيادة وتوفير أكثر من نقطة بيع للتسهيل على المعلمين والموظفين وإلزام وزارة الصناعة بالرقابة على البيع وإتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين للأسعار والجودة .



وشدد الإجتماع على ضرورة تعاون الجهات الرسمية والتجار وأصحاب المولات التجارية لتسهيل تنفيذ إجراءات نظام البطاقة السلعية لموظفي التعليم.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ