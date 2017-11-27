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حفل خطابي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالبيضاء
[27/نوفمبر/2017]
البيضاء - سبأ:
نظم مكتب الاوقاف والإرشاد ومكتب الثقافة والوحدة الثقافية بمحافظة البيضاء اليوم حفلا خطابيا بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصلاة وأزكى التسليم.

وفي الحفل الذي أقيم تحت شعار " انا ارسلناك شاهد ومبشرا ونذيرا" اشار محافظ البيضاء علي محمد المنصوري إلى ان احياء ذكرى المولد النبوي الشريف تأتي للاستفادة والاتعاظ من شجاعة الرسول الاعظم ومواجهة ظلم البغاة وجبروت المتغطرسين حتى نشرت راية الاسلام خفاقة في كل بقاع الدنيا .

وأكد ضرورة التمسك بالقيم المحمدية والفضائل النبوية التي بعث بها سيد الوجود المبعوث رحمة للعالمين ووجوب التذكير والتأسي بسنته والسير على منهجه ودربه ونشر قيم المحبة والإخاء والتراحم والتسامح بين ابناء الوطن لاسيما في ظل الوضع الراهن المتمثل بالحصار والعدوان على البلد.

ودعا محافظ البيضاء كافة ابناء المحافظة للمشاركة الفاعلة والاحتشاد في ذكرى المولد النبوي الذي سيقام في العاصمة صنعاء من اجل ايصال رسالة للعالم معبره عن تمسك اليمنيين بالقيم الاسلامية والتوحد في مواجهة الاهوال .

ولفت محافظ البيضاء الى ما تتعرض له اليمن من عدوان غاشم وحصار جائر وإغلاق لكل المنافذ وكيف تكالب الأعداء من الشرق والغرب في محاولة لتركيع أبناء الشعب اليمني ،داعيا الجميع للثبات والتماسك في مواجهة العدوان والتصدي له بكل بسالة .

من جانبه اشار مدير عام الثقافة احمد الهصيصي إلى أهمية اخذ الدروس والعبر من هذه المناسبة في الثبات ومناهضة الظلم والذود على حياض الوطن وحماية اراضيه .

فيما أكدت كلمة العلماء التي القاها العلامة محمد السقاف ضرورة التحلي بأخلاق وقيم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما جسده من دور عظيم في تحرير الأمة الإسلامية من العبودية وإخراجها من الضلام الى النور .

وأشاد بالانتصارات التي يقدمها ابطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل في جميع الجبهات وجبهة ما وراء الحدود الذين يلقنون العدو دروس في الشجاعة ويكبدونه ومرتزقته خسائر فادحة .

تخلل الحفل الذي حضره وكيل المحافظة عبدالله الجمالي عدد من الفقرات الفنية والأناشيد المعبرة بهذه المناسبة العظيمة .

سبأ
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