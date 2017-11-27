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آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:02:56م
قصف صاروخي و مدفعي يدك مواقع العدو السعودي والمرتزقة
دكت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية مواقع العدو السعودي ومرتزقته في الساعات الماضية،وعمليات هجومية نوعية على تجمعاتهم أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات .
الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة الغربية و يصادق على مسار سياحي يمر بالضفة الغربية والجولان
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 18 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.
وزير الطاقة: روسيا تتوقع بقاء إنتاج النفط مستقرا عند 550 مليون طن حتى 2035
اعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ان بلاده تعتزم الإبقاء على إنتاجها النفطي مستقرا بشكل عام عند حوالي 550 مليون طن سنويا أو ما يوازي 11 مليون برميل يوميا حتى عام 2035.
مانشستر سيتي يتغلب على هيديرسفيلد 2 /1 ويعزز صدارته للدوري الانجليزي
واصل مانشستر سيتي انتصاراته في بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والحادي عشر على التوالي، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه هيديرسفيلد تاون الليلة الماضية في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.
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موانئ البحر الأحمر تجدد المطالبة برفع القيود أمام الحركة التجارية والإنسانية للموانئ
[27/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:
أعلنت مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية عن وصول السفينة '' RINA'' المحملة بـ 5 آلاف و500  طن فقط من مادة الدقيق إلى ميناء الحديدة بعد إغلاق كامل للميناء دام مدة 20 يوما، مجددة مطالبها برفع القيود أمام الحركة التجارية والانسانية للموانئ.

وأكدت المؤسسة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) نسخة منه عدم كفاية وصول سفينة واحدة للميناء؛ مطالبة بضرورة رفع كافة القيود عن الحركة التجارية والإنسانية للموانئ التابعة للمؤسسة.

وأهابت المؤسسة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالمزيد من الضغط والعمل من أجل  عدم عرقلة السفن من الوصول الى ميناء الحديدة وميناء الصليف.
سبأ
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