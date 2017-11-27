موانئ البحر الأحمر تجدد المطالبة برفع القيود أمام الحركة التجارية والإنسانية للموانئ [27/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:

أعلنت مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية عن وصول السفينة '' RINA'' المحملة بـ 5 آلاف و500 طن فقط من مادة الدقيق إلى ميناء الحديدة بعد إغلاق كامل للميناء دام مدة 20 يوما، مجددة مطالبها برفع القيود أمام الحركة التجارية والانسانية للموانئ.



وأكدت المؤسسة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) نسخة منه عدم كفاية وصول سفينة واحدة للميناء؛ مطالبة بضرورة رفع كافة القيود عن الحركة التجارية والإنسانية للموانئ التابعة للمؤسسة.



وأهابت المؤسسة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالمزيد من الضغط والعمل من أجل عدم عرقلة السفن من الوصول الى ميناء الحديدة وميناء الصليف.

سبأ