مجلس التلاحم القبلي بريمة ينظم لقاء تحضيري للاحتفال بالمولد النبوي [27/نوفمبر/2017] ريمة - سبأ:

نظم مجلس التلاحم القبلي بالتعاون مع الوحدة الاجتماعية بمحافظة ريمة اليوم في منطقة الرباط بالجبين لقاء تحضيري للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.



وفي اللقاء الذي ضم القيادات المحلية والمجتمعية في مناطق بدج وخضم والتكارير وقعار وبني خطاب، أكد وكيل محافظة ريمة محمد الوسد، على أهمية الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف لرسول الإنسانية الذي جاء هاديا ومبشرا ونذيرا ومنقذا للبشرية.



وحث على أهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.. لافتا إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في الفعالية التي ستقام بمناسبة المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة.



فيما أشار تطرق رئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة صلاح الضبيبي إلي دور أبناء ريمة في مختلف المراحل وتصديهم لمؤامرات العدوان ومخططاته وكذا استمرارهم في رفد الجبهات بالمال والرجال.



كما القيت العديد من الكلمات أكدت على أهمية التآخي والاصطفاف لمواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

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