محافظ الحديدة يدشن العمل بمركز جميشة لتحصيل ضريبة القات [27/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:

دشن محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج ومعه مدير عام مكتب الضرائب محمد سيف الفقيه اليوم، بمنطقة كيلو 7 مركز جميشة لتحصيل ضريبة القات.



واستمع المحافظ من المعنيين بالضرائب إلى شرح حول أهمية المركز والجدوى منه في تنمية الموارد المالية في المحافظة ورفد خزينة الدولة.



وأكد المحافظ دعم قيادة المحافظة للمركز وتأهيله بمقومات التحصيل من مساحات وترتيب ومواقع للمتخصصين وفقا لخطط وزارة لمالية والسلطة المحلية والضرائب.



إلى ذلك أوضح نائب مدير عام مكتب الضرائب لشؤون القات أحمد البوري، أن افتتاح المركز سيسهم في تعزيز إجراءات تحصيل ضريبة القات ومنع التدخلات من الجهات الأخرى إضافة إلى القضاء على تعدد أماكن جباية الضريبة وحصرها في مكان واحد.



وأشار إلى المركز يأتي تنفيذا لمخرجات اللقاء الموسع لقادة العمل الضريبي برئاسة وزير المالية الدكتور صالح شعبان والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب طارق زيد مطهر، بضرورة السيطرة على عملية تحصيل الضريبة من خلال تحديد أماكن ثابتة للتحصيل في مداخل المدن.



حضر التدشين مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس صالح حميد شرف وعدد من موظفي الضرائب.

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