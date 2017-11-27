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العون المباشر تستأنف مخيمات النور المجانية في الضحي وباجل بالحديدة 
[27/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:
استأنفت جمعية العون المباشر مكتب اليمن مخيمات النور الطبية المجانية في مديريتي الضحي وباجل بمحافظة الحديدة، لإجراء أكثر من 400 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بالتعاون مع Q8Ping  " تبرعات ليلة 29 رمضان 2017م " .

ينفذ المخيمان البرنامج الوطني لمكافحة العمى التابع لوزارة الصحة بإشراف مكتب اليمن لدى جمعية العون المباشر ومكتب الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة.

وأوضحت المنسقة لدى مكتب العون المباشر شذى أبو طالب أن مخيم النور الـ 19 في مستشفى الضحي سيستقبل المرضى للفحص والمعاينة يومي الإثنين والثلاثاء 27، 28 نوفمبر الجاري حيث سيقدم خدماته لنحو ألفي مريض، يلي ذلك إجراء العمليات الجراحية لـ 200 حالة حتى 1 ديسمبر 2017م .

وأشارت إلى أن الطاقمين الطبي والتطوعي سينتقلان إلى مستشفى باجل الريفي لتنفيذ المخيم الـ 20 خلال الفترة من  4 إلى 8 ديسمبر الجاري، حيث يستهدف تشخيص ومعالجة ألفي حالة مرضية وإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات عبر العمليات الجراحية لمائتي حالة .

من جهتها أشارت مدير مكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي إلى أن الدراسات بينت الحاجة الملحة لمحافظة الحديدة إلى مثل هذه المخيمات لأنها تعد من أكثر مناطق اليمن إصابة بالمياه البيضاء.

وأكدت ضرورة تكامل الجهود لتقديم الرعاية الصحية لمكافحة العمى وخصوصاً بين كبار السن.. لافتة إلى الوضع الكارثي للقطاع الصحي بمحافظة الحديدة بعد توقف 54 بالمائة من المراكز والوحدات الصحية عن تقديم خدماتها الطبية والعلاجية.

ونوهت العسعوسي إلى شراكة العون المباشر و Q8Ping في إقامة حملات التبرع لدعم مخيمات العيون ورفع معاناة المرضى.

ودعت إلى توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحد من انتشار الأوبئة التي تصاعدت في الآونة الأخيرة ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن التي تعرض الملايين للموت بسبب المجاعة والأمراض المتفشية.
سبأ
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