محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد نساء اليمن يدشن حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة







دشن اتحاد نساء اليمن اليوم فعاليات حملة الـ 16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .



وذكر بيان صادر عن الاتحاد تلقت وكالة الإنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إن الهدف من الحملة زيادة الوعي بقضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي .



وأوضح البيان أن الحملة التي تستمر حتى العاشر من ديسمبر القادم وستنفذ في مختلف محافظات الجمهورية تأتي استجابة لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة .



وأكد البيان إن النزعات والصراعات وانتشار الأوبئة في اليمن خلال السنوات الأخيرة أدى إلى نزوح الكثير من الأسر اليمنية من مناطقهم وتسبب في ظهور الكثير من الظواهر السلبية والضارة على النساء والفتيات .



ولافت إلى إن الحملة تتضمن برامج وفلاشات إذاعية و توزيع بروشورات حول مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في فروع الاتحاد في مختلف في محافظات الجمهورية .



وأفاد البيان إن اختتام الحملة سيتم عبر أنشطة المسرح التشاركي الذي سينفذ في محافظات الحديدة , إب , عمران , حجة , حضرموت .

سبأ [27/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ