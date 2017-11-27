محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد نساء اليمن يختتم مشروع وصول النساء للعدالة







اختتم اتحاد نساء اليمن بصنعاء اليوم مشروع وصول النساء للعدالة الذي تم تنفيذه في محافظتي الحديدة وصنعاء بدعم من منظمة أوكسفام .



واستهدف المشروع على مدى عام تدريب وتوعية ألف و 830 امرأة في مديريات الزهرة , الميناء , باجل , الزيدية بمحافظة الحديدة



وفي الاختتام أوضحت رئيسة اتحاد نساء اليمن فتحية محمد إن هدف المشروع وصول المرأة لأحكام عادلة لقضاياها وحصولها على الخدمات القانونية التي تمكنها من بناء أسرة متكاملة ومجتمع مناصر لقضاياها .



وأشارت الى انه تم تدريب النساء في المديريات المستهدفة وتوعيتهن بحقوقهن القانونية والمساعدة لحل مشاكلهن وتعزيز برامج الحماية القانونية وتجنيد المحامين والمحاميات للدفاع عن قضاياهن .



ولفتت رئيسة الاتحاد إلى أن المشروع تضمن عقد لقاءات واجتماعات مع ذوي المصلحة بصنعاء حول الأوراق الثبوتية كالبطاقة الشخصية , شهادة الميلاد ,عقد الزواج وغيرها , وكذا وضع برامج التوعية الهادفة الى رفع الوعي القانوني وتعريف النساء بحقوقهن .



وذكرت أن الاتحاد نفذ حملات إعلامية لإيجاد مناصرين لقضايا المرأة وورش خاصة بحقها لامتلاك أوراق الثبوتية التى تمكنها للوصول للعدالة القانونية والاجتماعية وإيجاد أحكام عادلة لقضاياها , مثمنة دور منظمة أوكسفام في دعم المشروع وتحقيق اهدافه .



من جانبه أكد المدير القطري لمنظمة أوكسفام شين ستيفنسون استمرار المنظمة في تنفيذ المشاريع والبرامج بالتعاون مع الشركاء المحليين من أجل تمكين المرأة ورفع قدراتها.



وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى نشر الوعي القانوني لدى النساء وتقديم الخدمات القانونية للاتي لا يستطعن الوصول للقضاء.



فيما تطرقت ورقة عمل بعنوان" قيود غير مرئية أوراق الثبوتية وأثرها في وصول النساء للعدالة " إلى الحواجز الاجتماعية والتشريعية التي تعيق النساء من الحصول على أوراق الثبوتية وكذا الأطر القانونية لحصولهن عليها والخوض في الإجراءات القضائية.



واستعرضت الورقة الآثار السلبية جراء عدم حصول النساء على الأوراق الثبوتية وكذا الآليات الرسمية ودور منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات المساعدة القانونية وبرامج الحماية للنساء .



تخلل الاختتام عرض فليم لأنشطة المشروع وتكريم منسقي المشروع في المديريات المستهدفة .

سبأ [27/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ