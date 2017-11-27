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آخر تحديث: الإثنين، 27 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:53:01م
قصف صاروخي و مدفعي يدك مواقع العدو السعودي والمرتزقة
دكت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية مواقع العدو السعودي ومرتزقته في الساعات الماضية،وعمليات هجومية نوعية على تجمعاتهم أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات .
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قصف صاروخي و مدفعي يدك مواقع العدو السعودي والمرتزقة
[27/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
دكت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية مواقع العدو السعودي ومرتزقته في الساعات الماضية،وعمليات هجومية نوعية على تجمعاتهم أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في عدد من التباب قبالة منفذ الخضراء في نجران،واستهدفت تجمعات آخرى في موقع الطلعة وهروب جماعي للمرتزقة وآلياتهم كما استهدف قصف صاروخي مدفعي للجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقعي الشبكة وقوة نجران .

في عسير قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في رقابة الهنجر ،ولقي عد من المرتزقة مصرعهم في عمليات قنص قبالة منفذ علب .

وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في البيت الأبيض في جيزان وتم قنص جندي سعودي في موقع القرن .

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في تبة الأثنى عشر جنوب موزع في تعز سبقها تمشيط للمواقع بعدد من الأسلحة وتدمير تحصيناتهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

فيما لقي أربعة مرتزقة مصرعهم في عمليات قنص في مناطق متفرقة بالمحافظة .

ولافت المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال عملية إغارة على مواقعهم في تبة السفينة بمحافظة البيضاء وتم قنص أربعة مرتزقة في مديرية ذي ناعم .

في لحج أطلقت القوة الصاروخية صاروخا من نوع اوراغان على تجمعات المرتزقة جنوب شرق كهبوب،فيما دكت المدفعية تجمعات آخرى بالمنطقة نفسها محققة إصابات مباشرة .

وأكد المصدر مصرع عدد من المرتزقة و جرح آخرين في عملية هجومية للجيش و اللجان استهدفت مواقعهم في جبل فاطم والتباب السود بحريب نهم ،كما قتل وجرح العشرات من المرتزقة في هجوم على مواقعهم بمنطقة المخدرة في صرواح .

ووفقا للمصدر نفذ أبطال الجيش واللجان ثلاث إغارات على مواقع المرتزقة في يام وعيدة بجبهة نهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وتم كسر محاولة تسلل للمرتزقة في احد المواقع بمنطقة يام ،ولقي ثلاثة مرتزقة مصرعهم بعمليات قنص في الجبهة نفسها .

سبأ
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