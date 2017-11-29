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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:54:02ص
قتلى وجرحى من جنود العدو والمرتزقة في عمليات للجيش واللجان الشعبية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية خلال الساعات الماضية أسفرت عن دك مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم.
جلسة طارئة لمجلس الامن حول كوريا الشمالية
يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء، اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية بطلب من الولايات المتحدة الاميركية، وكوريا الجنوبية واليابان، علما ان الاخيرة عضو غير دائم بمجلس الامن.
النفط يهبط وسط مخاوف بشأن تمديد خفض الإنتاج وزيادة غير متوقعة في مخزونات أمريكا
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل شكوك في أن منظمة أوبك وروسيا ستتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج الخام الذي أخذته السوق بالفعل في اعتبارها، وبعد تقرير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.
تعادل مخيب لريال مدريد
عبر ريال مدريد إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، رغم تعادله المخيب للآمال أمام ضيفه المتواضع فوينلابرادا من الدرجة الثالثة بنتيجة 2/2، في إياب دور الـ 32 من المسابقة.
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العدوان السعودي على اليمن
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Saudi Aggression War against Yemen
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US-Saudi aggression warplanes target Hajah
[27/نوفمبر/2017]
HAJAH, Nov 27 (Saba) – The US-Saudi aggression warplanes launched four airstrikes on Harath AND Medi districts in Hajah province, a security official told Saba on Monday.
Amal/zak
saba
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