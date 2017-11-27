رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مانشستر سيتي يتغلب على هيديرسفيلد 2 /1 ويعزز صدارته للدوري الانجليزي لندن – سبأ :

واصل مانشستر سيتي انتصاراته في بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والحادي عشر على التوالي، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه هيديرسفيلد تاون الليلة الماضية في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.



وعزز مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 - 2014، موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، بفارق ثماني نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد.



في المقابل، تجمد رصيد هيديرسفيلد، الصاعد حديثا للبطولة، عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر، علما بأن هذه هي الخسارة السادسة التي يتلقاها الفريق في المسابقة.

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ