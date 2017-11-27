محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية صنعاء - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية ،وتعرضت مناطق حدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن طيران العدوان السعودي الأميركي شن ثلاث غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة ،وغارة على منطقة آل الحماقي بمديرية باقم .



و شن الطيران غارة على منطقة البقع بمديرية كتاف ، وغارة على مديرية شدا مع قصف صاروخي و مدفعي سعودي استهدف مناطق بالمديرية ،كما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي و مدفعي سعودي .



وذكر المصدر أن طيران العدو استهدف بغارتين منطقة الهاملي بمديرية موزع في تعز ،وشن ست غارات على المديرية نفسها ،وأربع غارات على مديريتي حرض و ميدي في حجة .



وحسب المصدر شن طيران العدوان السعودي غارة على مدينة الربوعة في عسير .

سبأ [27/نوفمبر/2017]سبأ