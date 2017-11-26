تدشين حملات إرشادية خاصة بالمولد النبوي بمدارس أمانة العاصمة

صنعاء - سبأ :

دشن مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة وإدارة الخطباء والمساجد بدائرة الثقافة القرآنية بإشراف الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف اليوم الحملات الإرشادية حول المولد النبوي الشريف بمدارس الأمانة.



تستهدف الحملات الدعوية التي تستمر 15 يوما طلاب وطالبات مدارس أمانة العاصمة بإلقاء محاضرات دينية حول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وأوضح مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف عبدالرحمن الموشكي أن الحملات الدعوية تنفذ على محورين الأول يستهدف مساجد أمانة العاصمة بإقامة ندوات ومحاضرات وخواطر بين صلاة المغرب والعشاء وعقب الصلوات المفروضة خاصة بهذه المناسبةالدينية وأهميتها في حياة الأمة.



وأشار إلى أن المحور الآخر يستهدف تنفيذ سلسلة من المحاضرات في عدد من المدارس حول المولد النبوي والتوعية بأهمية التعليم بإعتباره خط الدفاع الثاني في مواجهة العدوان ومخططاته.



من جانبه أشار نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة محمد الغليسي إلى أن 39 محاضرا نفذوا اليوم الحملة الإرشادية والتوعوية في 23 مدرسة بمديريتي الصافية والوحدة بالأمانة، إستهدفت 22 ألف و600 طالبا وطالبة.



وذكر أن الحملة تتضمن محاور حول المولد النبوي الشريف وأهمية التعليم وإستمرار العملية التعليمية وخبث آل سعود وإساءتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإدخال اليهودي إلى المسجد النبوي.



إلى ذلك نظمت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف ومكتب أوقاف وإرشاد أمانة العاصمة مساء اليوم فعالية ثقافية بمناسبة المولد النبوي في مسجد بيت المقدس بحي القرفان بمديرية السبعين.



وفي الفعالية أشار مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف عبدالرحمن الموشكي إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بإعتبارها محطة للتزود بالصبر والصمود والعزيمة لمواجهة ما تتعرض له البلاد من عدوان وحصار من تحالف العدوان السعودي.



وأكد أهمية الإقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته ونهجه القويم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.



وألقيت كلمات لأصحاب الفضيلة العلماء أكدت في مجملها أهمية الإحتفال بهذه المناسبة الدينية لإرتباطها بأفضل الخلق نبي الإنسانية ورسول البشرية محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

[26/نوفمبر/2017]سبـأ