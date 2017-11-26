محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الإعلام يطلع على الترتيبات بساحة الاحتفال بالمولد النبوي بميدان السبعين صنعاء - سبأ :

تفقد وزير الإعلام أحمد حامد اليوم ساحة الاحتفال المركزي بالمولد النبوي الشريف في ميدان السعبين بالعاصمة صنعاء.



وأطلع وزير الإعلام على التجهيزات في ميدان السعبين الذي سيحتضن الاحتفال الجماهيري بذكرى المولد النبوي على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وما تم إنجازه فيما يتعلق بالمنصة والصوتيات وكذا شاشات العرض.



وحث الوزير حامد على أهمية إنجاز كافة الترتيبات بما يليق بعظمة هذه المناسبة الدينية في نفوس أبناء الشعب اليمني.



وأكد على ضرورة الإعداد الجيد لاستقبال الحشود الجماهيرية التي ستشارك في ذكرى المولد النبوي الشريف.. منوها بما تم إنجازه من ترتيبات في ميدان السبعين للاحتفاء بهذه المناسبة.

سبـأ [26/نوفمبر/2017]سبـأ