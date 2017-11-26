محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة طفلين بانفجار قنبلة وقصف يستهدف المواطنين بصعدة صعدة - سبأ :

أصيب طفلان اليوم إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بصعدة، فيما واصل العدوان السعودي الأمريكي قصفه الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة بالمحافظة.



وأكد مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة طفلين بجروح إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان بمنطقة ذويب بمديرية حيدان.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر وغارة على منطقة آل الحماقي بمديرية باقم، كما شن غارة على منطقة البقع بمديرية كتاف.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية شدا، فيما إستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق متفرقة من المديرية وسيارات المواطنين المحملة بالمواد الغذائية في الطريق الوحيد بمديرية شدا الحدودية.



كما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

سبـأ [26/نوفمبر/2017]سبـأ