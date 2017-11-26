محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع للعدو بنجران وعسير ونجران نجران - سبأ :

دكت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في عدد من المواقع بنجران وعسير وجيزان، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأبناء اليمنية (سبأ) أن قصف صاروخي ومدفعي إستهدف تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقعي الشبكة وقوة نجران.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة وهروب للمرتزقة وآلياتهم، كما إستهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في عدة تباب قبالة منفذ الخضراء بنجران محققة إصابات مباشرة.



وفي عسير دكت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في رقابة الهنجر، فيما لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم بعمليات قنص قبالة منفذ علب.



وذكر المصدر أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في البيت الأبيض.. مبينا أنه تم قنص جندي سعودي في موقع القرن بجيزان.



وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مدينة الربوعة بعسير.

سبـأ [26/نوفمبر/2017]سبـأ