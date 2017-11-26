[26/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
وزعت مؤسسة الوجدان للتنمية اليوم ملابس شتوية للنزيلات في الإصلاحية والتأهيل بصنعاء، مقدمة من فاعل خير عبر المؤسسة .
وفي التدشين أوضحت رئيسة المؤسسة فوزية الجوبي أن الملابس الشتوية إستهدفت 70 نزيلة بإصلاحية السجن المركزي بصنعاء .
وأوضحت أن التوزيع يأتي ضمن خطة المؤسسة التي تنفذها كل ثلاثة أشهر للنزيلات .. مبينة أن المؤسسة وزعت قبل شهر ملابس أطفال لنزيلات الإصلاحية .
و أكدت الحوبي اعتزم المؤسسة في الأيام القادمة تنفيذ مشروع السلة الغذائية للفئات المستضعفة وخاصة النساء في السجون.
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