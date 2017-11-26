محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الوجدان توزع ملابس شتوية ل70 نزيلة بإصلاحية صنعاء صنعاء - سبأ :

وزعت مؤسسة الوجدان للتنمية اليوم ملابس شتوية للنزيلات في الإصلاحية والتأهيل بصنعاء، مقدمة من فاعل خير عبر المؤسسة .



وفي التدشين أوضحت رئيسة المؤسسة فوزية الجوبي أن الملابس الشتوية إستهدفت 70 نزيلة بإصلاحية السجن المركزي بصنعاء .



وأوضحت أن التوزيع يأتي ضمن خطة المؤسسة التي تنفذها كل ثلاثة أشهر للنزيلات .. مبينة أن المؤسسة وزعت قبل شهر ملابس أطفال لنزيلات الإصلاحية .



و أكدت الحوبي اعتزم المؤسسة في الأيام القادمة تنفيذ مشروع السلة الغذائية للفئات المستضعفة وخاصة النساء في السجون.

سبـأ [26/نوفمبر/2017]سبـأ