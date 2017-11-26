رئيس الوزراء يترأس اجتماع حكومي مشترك مع القطاع الخاص ناقش إجتماع حكومي مشترك مع القطاع الخاص، عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية في ضوء المتغيرات الناشئة عن تضييق الحصار الإقتصادي من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.