محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير الصحة يتفقد مستوى الخدمات الطبية بمستشفى 26 سبتمبر في متنة صنعاء - سبأ :

تفقد نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالسلام المداني اليوم سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى 26 سبتمبر متنة بمحافظة صنعاء.



واطلع الدكتور المداني على الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى للمرضى، ودشن المخيم الطبي المجاني الذي ينظمه المجلس الصحي لانصار الله بالتعاون مع منظمة تداوي ومستشفى 26 سبتمبر.



وحث على أهمية بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى خاصة خلال الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.



رافقه خلال الزيارة رئيس المجلس الصحي لأنصار الله الدكتور محمد المنصور.

سبـأ [26/نوفمبر/2017]سبـأ