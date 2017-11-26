وزراء النقل والخدمة المدنية والشباب يطلعون على التحضيرات للاحتفال بالمولد النبوي

صنعاء - سبأ :

اطلع اليوم وزراء النقل زكريا الشامي والخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان والشباب والرياضة حسن زيد اليوم على التجهيزات والتحضيرات الجارية في ميدان السبعين للاحتفالية الكبرى بذكرى المولد النبوي الشريف .

و استمع الوزارء من القائمين على الاحتفالية إلى شرح عن الاستعدادات الجارية للاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين كافة.

وأكد الوزراء أهمية التفاعل و المشاركة في هذه الاحتفالية ، مشيرين إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة عظيمة للتعريف بالنبي الأعظم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ونشر سيرته و استلهام الدروس منها .

[26/نوفمبر/2017]سبـأ