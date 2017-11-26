محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة بنان تدين إيقاف ومصادرة قاطرة إغاثة من نقطة تابعة للتحالف بمأرب صنعاء - سبأ :

أدانت مؤسسة بنان التنموية الخيرية بأشد العبارات توقيف ومصادرة قاطرة الإغاثة التابعة لها من قبل نقطة بمحافظة مأرب تابعة للتحالف ونهب المواد الإغاثية وإحتجاز سائق القاطرة .



وأوضحت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قاطرة الإغاثة المقدمة من فاعلي خير من سلطنة عمان وغيرها من قاطرات الإغاثة القادمة من عمان تتعرض لمضايقات وعراقيل وتفتيش غير مبرر رغم وضوح واستكمال أوراقها الجمركية والتي يتم دخولها عبر منفذ شحن ودفع كافة الرسوم الخاصة بالقواطر.



وبينت المؤسسة أنه يتم العبث بالمواد الإغاثية المحملة على القاطرات أثناء التفتيش عليها بطرق همجية مما يؤدى إلى إتلاف تلك المواد واستحالة الإستفادة منها.



وطالب البيان المنظمات الإغاثية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب المحتاجين وإتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالقاطرة الموقوفة وغيرها من المساعدات الإنسانية والمطالبة برفع الحصار .

سبـأ [26/نوفمبر/2017]سبـأ