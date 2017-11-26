محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير العدل يؤكد أهمية الإحتفاء بالمولد النبوي صنعاء - سبأ :





نظمت بمديريتي شعوب والثورة بأمانة العاصمة اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآلة أفضل الصلاة واتم التسليم.



وفي الفعالية أشار وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات إلى أهمية الإحتفاء بهذه المناسبة تأكيدا لمحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام وآلة الكرام والتزاما بمنهجه القويم والإقتداء بخلقه وسجاياه.



وأوضح القاضي عقبات أن اليمن يمر بمرحلة تاريخية مهمة يتعرض فيها لعدوان غاشم، ما يتطلب حشد الهمم والطاقات لمواجهة تحالف العدوان والتصدي لمؤامراته على الإسلام والمسلمين.



ودعا إلى وحدة الصف وأن تكون غاية الجميع إعلاء كلمة الله ونصرة رسوله ومحاسبة مرتكبي جريمة الإساءة الفظيعة بحق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من تدنيس للمسجد النبوي.



كما دعا القاضي عقبات إلى إستمرار الصمود والثبات في مواجهة تصعيد العدوان وتفويت الفرصة على عملائه المتربصين بالجبهة الداخلية والعمل على تعزيز أواصر الإخاء والتعاون من أجل التغلب على إقدام العدوان بإغلاق المنافذ وسعيه تجويع الشعب اليمني .



وألقيت كلمات لقيادات المديريتين والمكاتب التنفيذية أكدت ضرورة التمسك بنهج القرآن وسنة المصطفى .. مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية وعدم التعصب في المواقف والرؤى التي لن تخدم سوى قوى العدوان .

سبـأ [26/نوفمبر/2017]سبـأ