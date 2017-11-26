محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الأوقاف تدين بشدة الهجوم الإجرامي بمسجد الروضة في سيناء المصرية صنعاء - سبأ :

أدانت وزارة الأوقاف والإرشاد بشدة الهجوم الإجرامي الذي إستهدف المصلين في جامعة الروضة في سيناء بجمهورية مصر العربية وراح ضحيته المئات.



وعبر وزير الأوقاف والإرشاد القاضي شرف بن علي القليصي في برقية بعثها لوزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة عن خالص التعازي في ضحايا هذا الهجوم .. مؤكدا أن إستهداف بيوت الله إنتهاك سافر لتعاليم الدين الإسلامي والأعراف والقيم الإنسانية والمواثيق الدولية .



وطالب الوزير القليصي وزير الأوقاف المصري وعلماء الأزهر بالتصدي لهذا الفكر الإرهابي وإتخاذ موقف تجاه المجازر المرتكبة بحق اليمنيين من قبل تحالف العدوان السعودي .



وأشار إلى ضرورة أن يكون لعلماء الأزهر موقف بإنسحاب مصر من تحالف العدوان الذي إستهدف كل مقومات الحياة والمقدسات الإسلامية في اليمن .. لافتا إلى أن ما يمارسه تحالف العدوان ومن ورائه دول الإستكبار العالمي بحق اليمن من عدوان وحصار يسهم في توفير البيئة الخصبة للعناصر الإجرامية المتطرفة في المنطقة.



وأشار وزير الأوقاف والإرشاد إلى أن الشعب اليمني عانى كثيرا من الجماعات الإرهابية والإجرامية التي إستهدفت عدد من المساجد وراح ضحيتها المئات .



ودعا إلى تضافر جهود العلماء والمرشدين في الدول العربية والإسلامية لمحاربة فكر العناصر التكفيرية لما تمثله من تهديد مباشر للسلم والأمن .. مؤكدا ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي الأعمال الإجرامية للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.



وعبر عن تضامن علماء اليمن والخطباء والمرشدين إلى جانب علماء وخطباء وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف إزاء ما تتعرض له مصر من إستهداف .. معربا عن خالص العزاء لوزير الأوقاف والشعب المصري وأسر الضحايا في هذا الهجوم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

سبـأ [26/نوفمبر/2017]سبـأ