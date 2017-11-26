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آخر تحديث: الأحد، 26 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:16:55م
السياسي الأعلى يرحب بالعضو الكسادي ويستعرض أداء الحكومة واللجنة الاقتصادية
عقد المجلس السياسي الأعلى اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس .
تقرير يحذر من مخططات التهويد والتشريد التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في القدس
حذر المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية والتهجيرية في مناطق القدس.
تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهرين وبيانات قوية تدعم اليورو
تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر الماضي مقابل سلة عملات مع تنامي تفاؤل المستثمرين إزاء قوة التعافي بمنطقة اليورو وانحسار الشهية للعملة الأمريكية.
مويز يحصد أول نقطة له مع وست هام عقب التعادل مع ليستر
حصد وست هام يونايتد أول نقطة له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد ديفيد مويز عقب تعديله لتأخره ليتعادل 1-1 مع ليستر سيتي في مباراة أقيمت على إستاد لندن امس الجمعة.
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تدشين توزيع الحقيبة المدرسية بجحانة في محافظة صنعاء
[26/نوفمبر/2017] صنعاء – سبأ:
دشن مكتب التربية والتعليم بمديرية جحانة محافظة صنعاء اليوم المرحلة الأولى من توزيع الحقيبة المدرسية بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وفي التدشين بمدرسة الزهراء للبنات أشار مدير مكتب التربية بالمديرية ناجي عز الدين إلى أن التوزيع يشمل الصفوف الأساسية من الأول إلى الرابع تشجيعا للطلاب والطالبات على المثابرة وخلق روح التنافس بينهم ورفع معنوياتهم للاجتهاد في التحصيل العلمي.

وأوضح أن المرحلة الأولى تضمنت توزيع 150 حقيبة مع كافة المستلزمات الدراسية .

سبأ
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