محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع الحقيبة المدرسية بجحانة في محافظة صنعاء

دشن مكتب التربية والتعليم بمديرية جحانة محافظة صنعاء اليوم المرحلة الأولى من توزيع الحقيبة المدرسية بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وفي التدشين بمدرسة الزهراء للبنات أشار مدير مكتب التربية بالمديرية ناجي عز الدين إلى أن التوزيع يشمل الصفوف الأساسية من الأول إلى الرابع تشجيعا للطلاب والطالبات على المثابرة وخلق روح التنافس بينهم ورفع معنوياتهم للاجتهاد في التحصيل العلمي.



وأوضح أن المرحلة الأولى تضمنت توزيع 150 حقيبة مع كافة المستلزمات الدراسية .



سبأ [26/نوفمبر/2017] صنعاء – سبأ:سبأ