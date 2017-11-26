[26/نوفمبر/2017]
إب -سبأ:
أقيم اليوم في مديرية فرع العدين بمحافظة إب فعالية خطابية و ثقافية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .
وفي الفعالية أوضح وكيل المحافظة حارث المليكي عظمة هذه المناسبة وأهمية الاحتفاء بها لارتباطها بأفضل الخلق الذي جعله الله نورا وضياء لهذه الأمة .
وأشار إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة بمثابة تجديد الارتباط والحب والاقتداء بالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وجعله حاضرا في وجدان كل مسلم ، مبيناً أن الاحتفال بالمولد النبوي يعد محطة للتزود بالهمة والعزيمة والصبر .
ولفت الوكيل المليكي إلى حاجة الشعب اليمني للعودة إلى السنة النبوية والاقتداء بالرسول وسيرته ونهجه القيم وهو يواجه أبشع عدوان غاشم وحصار .
وألقيت في الفعالية العديد من الكلمات المعبرة عن مكانة الرسول الأعظم في وجدان كل مسلم ..مشيرة إلى أهمية الاقتداء بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في كل الأعمال والسلوكيات .
تخلل الفعالية قصيدتان شعريتان عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
سبأ