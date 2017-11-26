غداً بدء ورشة عمل حول أضرار قطاع النقل وانتهاك القوانين الدولية

صنعاء-سبأ:

تبدأ غدا بصنعاء ورشة العمل الخاصة بالأضرار والخسائر وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية تنظمها وزارة النقل.





تهدف الورشة على مدى أربعة أيام إلى عرض الأضرار والخسائر بوزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها جراء استمرار قصف طيران العدوان ، وفضح جرائم العدوان باليمن وكشف الإدعاءات والأكاذيب والافتراءات التي يمارسها العدوان في تضليل الرأي العام والمجتمع الدوليين.







يشارك في الورشة رؤساء الهيئات والمؤسسات الجوية والبرية والبحرية التابعة لوزارة النقل بالاضافة إلى خبراء وأكاديميين من الجهات ذات العلاقة.





وأوضح وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي رئيس اللجنة التحضيرية عبدالله العنسي لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن الورشة ستتناول عدداً من أوراق العمل في مجالات النقل المختلفة التي تضررت منشئاتها الحيوية جراء العدوان وتوضيحها للإعلاميين والمراسلين في مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والعربية والدولية .





وأشار إلى أنه تم توجيه دعوات لمكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية العاملة باليمن للمشاركة في الورشة .



[26/نوفمبر/2017]سبأ