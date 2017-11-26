محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رحلة ترفيهية لأبناء الشهداء بمحافظة إب إب -سبأ:

نظمت اليوم بمحافظة إب رحلة ترفيهية لأبناء الشهداء إلى حديقة مشورة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .



و أوضح محافظ إب عبدالواحد صلاح خلال لقائه بأبناء الشهداء أن هذه الرحلة شيء يسير يقدم لأسر وأبناء من بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن .. مشيرا إلى أن هذه الرحلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة .



وأكد أن هذه الفئة تستحق جل الاهتمام والرعاية وأن قيادة المحافظة ستقدم كل ماهو متاح لأجلهم ، مشيداً بجهود كل من ساهم وتفاعل لإنجاح هذه الرحلة الترفيهية لأبناء الشهداء .

ودعا محافظ إب كافة شرائح المجتمع ومنظماته إلى القيام بواجبهم تجاه أبناء وأسر الشهداء وإيلائهم الاهتمام والرعاية تقديراً لتضحيات ذويهم .

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ