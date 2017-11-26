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  محلي
فعالية بمناسبة المولد النبوي بعمران
[26/نوفمبر/2017]
عمران-سبأ:
نظم مجلس التلاحم القبلي عمران اليوم فعالية لعدد من مديريات المحافظة بمناسبة المولد النبوي الشريف .

وفي الفعالية التي حضرها محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدراء المكاتب التنفيذية والقيادات الأمنية, ومشائخ ووجهاء مديريات ريدة وثلاء وخارف والجبل وعمران والسود وعيال سريح .. أشار أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس إلى عظمة هذه المناسبة في قلوب أبناء اليمن.

وقال "إن قبائل اليمن هي من ناصرت الرسول الأعظم ونشرت رسالته في أصقاع الأرض وحافظت على جوهر الإسلام وقيمه العظيمة في يمن الحكمة والإيمان وشرف عظيم أن يحتفل اليمنيين بمولده عليه الصلاة والسلام".

فيما أشار رئيس التلاحم القبلي بالمحافظة جبران مرفق إلى أن الإحتفال بهذه المناسبة رسالة إلى قوى العدوان أن الشعب اليمني يحتفي بالمولد النبوي رغم ما يتعرض له من عدوان وحصار جائر .

واعتبر المشاركون أن الإحتفاء بهذه المناسبة الدينية تأكيدا لإرتباط الأمة العربية والإسلامية بنبيها الكريم وبدعوته الخالدة التي جاءت لإنقاذ الأمة من براثن الجاهلية .. داعين الاقتداﺀ بنهج المصطفى القويم والالتزام بتطبيقه قولا وعملا.

وجدد أبناء القبائل المشاركين في الفعالية إستمرارهم في الصمود لموجهة العدوان بمزيد من التلاحم والتكافل ورفد الجبهات بالمال والرجال .

كما دعا المشاركون أبناء قبائل اليمن للوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية وتجسد روح الإخوة بين أفراد المجتمع ونشر قيم المحبة والإخاء والتراحم والتسامح والمشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية بالعاصمة صنعاء بهذه المناسبة.

تخلل المهرجان قصائد شعرية وفقرات فنية عبرت عن عظمة المناسبة .

سبأ
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