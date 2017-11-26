محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية توزيع وبيع الغاز بمحافظة عمران عمران -سبأ:

أقر إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، بيع إسطوانة الغاز بمبلغ ألفين ريال على أن يتم توزيع أربعة آلاف أسطوانة يوميا.



واستمع الإجتماع إلى تقرير مدير عام محطة الغاز على الراعي حول الإجراءات الخاصة بعملية التوزيع والبيع وإيصال هذه المادة للمواطنين .. مبينا أن سيتم إفراغ مقطورتين يوميا لتغطية مدينة عمران وبعض المناطق المجاورة لها.



وأكد المحافظ جعمان أهمية الإشراف والرقابة والمتابعة لمعارض البيع والتوزيع لوكلاء المحطة وبما يضمن توفير هذه المادة بدون أي زيادة أو إرتفاع في سعرها.



وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والسلطة المحلية للرقابة على عملية التوزيع والبيع وضبط أي إختلالات .

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ